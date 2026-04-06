Arbeloa adelt Alaba: "Mit David ist es etwas Besonderes"

Aller Voraussicht nach spielt David Alaba seine letzte Saison bei Real Madrid.

Und obwohl der ÖFB-Kapitän sich die vergangenen Jahre in Madrid sicherlich anders vorgestellt hätte, widerfährt ihm große Wertschätzung. Das zeigen auch Alvaro Arbeloas Aussagen vor dem Champions-League-Kracher gegen die Bayern (Dienstag, ab 21.00 im LIVE-Ticker).

"Für mich ist es ein enormes Privileg, einen Spieler wie David Alaba mit dieser Historie im Team zu haben", erklärt der Real-Cheftrainer auf der Pressekonferenz.

"Mit David ist es etwas Besonderes"

Arbeloa spricht in diesem Zusammenhang Alabas Erfahrung an. Insgesamt kommt der Wiener auf 125 Einsätze in der "Königsklasse", damit liegt er weit vor seinen Kollegen. Thibaut Courtois ist mit 99 Spielen der Real-Kicker mit den zweitmeisten CL-Einsätzen.

Der sportliche Einfluss von Alaba hat sich seit seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 jedoch deutlich verringert. Wobei er unter Arbeloa (acht Spiele, 244 Minuten) bereits häufiger spielen durfte als noch unter dessen Vorgänger Xabi Alonso (fünf Spiele, 162 Minuten).

"Mir ist es wichtig zu vermitteln, dass ein Spieler wichtig ist, egal wie viele Minuten er spielt", erklärt Arbeloa: "Und mit David ist es nochmal etwas Besonderes." Der ÖFB-Star habe ein unglaubliche Stärke, nämlich "seine Werte auf das Team zu übertragen".

Alabas Zukunft? "Müssen schauen"

Genug für eine Vertragsverlängerung dürfte das dennoch nicht sein. Immerhin soll Alaba laut einem Bericht von "L'Equipe" hinter Kylian Mbappe und Vinicius Junior der bestverdienende Real-Profi sein.

"Was seine Zukunft betrifft, müssen er und der Verein schauen, aber für mich als Trainer ist es wirklich ein Privileg, ihn unterstützen zu können und vor allem, dass das Team auf seine Unterstützung zählen kann", sagt Arbeloa.