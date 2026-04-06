"Eine schwierige Zeit" - Vinicius Junior spricht über Xabi Alonso

Die Viertelfinals der UEFA Champions League beginnen mit einem echten Highlight.

CL-Rekordsieger Real Madrid empfängt den sechsmaligen Titelgewinner FC Bayern München (Dienstag, ab 21.00 im LIVE-Ticker >>>).

Vinicius Junior weiß, wie der FCB zu schlagen ist. Das letzte Duell in München (CL-Halbfinale 2023/24, 2:2) entschied er maßgeblich mit seinem Doppelpack.

"Nicht in der Lage, das umzusetzen ..."

Bei der Pressekonferenz spricht der Brasilianer aber nicht nur über das Kracherspiel, sondern auch das Kapitel Xabi Alonso bei Real. "Es war eine schwierige Zeit, weil ich viele Spiele gemacht habe, aber auf wenige Minuten gekommen bin", leitet Vini Jr. ein.

Der Flügelstürmer erklärt daraufhin, dass jeder Trainer seine eigene Methode habe: "Ich glaube, dass ich nicht in der Lage war, das umzusetzen, was er wollte." Dennoch habe er in dieser Zeit viel gelernt.

Darüber hinaus soll es persönlich immer wieder zwischen Vini Jr. und Alonso gekracht haben. Darüber äußert sich der 25-Jährige zwar nicht, dafür betont er die "wunderbare Beziehung"zu Alvaro Arbeloa: "Er hat mir immer sein Vertrauen geschenkt, mir gesagt, was ich wirklich zu tun habe."

Vertragsverlängerung? Vini will bleiben

Eine längerfristige Anstellung von Arbeloa wäre also durchaus hilfreich, sollte Real Madrid Vini Jr. halten wollen. Der Vertrag des Brasilianers läuft nämlich nur noch bis Sommer 2027.

"Ich will noch viele Jahre bleiben", erklärt der Spieler unmissverständlich. Konkret verhandelt wurde wohl noch nicht.

"Wir sind sehr entspannt, weil ich das Vertrauen des Präsidenten genieße, von all den Leuten, die täglich mit mir reden. Im richtigen Moment werden wir den Vertrag verlängern, sodass ich noch lange hier bleiben kann, denn das ist der Klub meiner Träume", erzählt Vini Jr.