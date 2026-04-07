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Verliert Sturm Graz seinen Goalie in Richtung Russland?

Der Russe soll am Zettel eines Hauptstadtklubs aus seiner Heimat sein, sein Berater äußert sich dazu.

Verliert Sturm Graz seinen Goalie in Richtung Russland? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Daniil Khudyakov hätte zur neuen Saison eigentlich die Nummer eins bei Sturm Graz werden sollen. Sein erstes Bundesligaspiel in dieser Spielzeit absolvierte der Russe aber erst am vergangenen Wochenende beim SK Rapid.

Im Sommer 2024 zog es ihn von Lokomotive Moskau in die Murstadt. Jetzt soll laut eines Berichts des Journalisten Ivan Karpov ausgerechnet Rivale Spartak Moskau an den 22-Jährigen denken.

Berater wurde noch nicht kontaktiert

Laut "Championat" kommentiert Manager Vladimir Kuzmichev das Gerücht. "Ich habe keine Information darüber erhalten, ich kann es weder bestätigen noch dementieren. Daniil ist vielleicht auf Spartaks Liste, aber ich weiß es nicht", so der Berater des Sturm-Goalies.

Der Vertrag des Russen beim österreichischen Meister läuft bis 2028.

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