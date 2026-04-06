Dank WM-Quali! Bosnien-Star gibt den Fans Freibier aus

Bosnien und Herzegowina hat es geschafft. Zum erst zweiten Mal in der Geschichte ist die Nation bei einer Weltmeisterschaft dabei.

Einer, der sich besonders darüber freut, ist Stuttgart-Stürmer Ermedin Demirovic. Vor knapp einem Monat sagte er gegenüber "Sky Deutschland": "Eine WM-Teilnahme wäre alles - für das Land, für mich, für meine Familie, die schon monatelang drauf hin fiebern."

Damit einher ging auch ein Versprechen von Demirovic. Noch vor den WM-Playoffs und dem Finalsieg gegen Italien versicherte er den Stuttgart-Fans: "Wenn wir das packen, geb ich einen aus für ganz Stuttgart. Dann gibt es Getränke auf meinen Nacken für die Fans."

Freibier für eine Viertelmillion

Auch nach der erfolgreichen WM-Qualifikation wird Demirovic weiterhin an seinem Versprechen festhalten. "Ich werde auf jeden Fall mein Wort halten. Wie teuer das am Ende wird, werden wir sehen."

Die "Bild" hat bereits ausgerechnet, dass dem VfB-Stürmer das Freibier für ein ausverkauftes Stadion in etwa 275.000 Euro kosten wird.

Ein konkreter Plan, wann und wie die Freigetränke ausgeschenkt werden, steht bisher nicht. "Das muss auch rechtlich abgeklärt werden", meint ein zuversichtlicher Demirovic.