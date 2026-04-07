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Ex-Salzburg-Coach bleibt Manchester City wohl erhalten

Die Zukunft von Pep Guardiola bleibt weiter ungewiss, ein Ex-Salzburg-Trainer soll hingegen an Bord bleiben.

Ex-Salzburg-Coach bleibt Manchester City wohl erhalten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Ausgerechnet gegen Ex-Klub Liverpool durfte Pep Lijnders den gesperrten Pep Guardiola ersetzen. Mit einem 4:0 fuhr der Niederländer im FA Cup einen Achtungserfolg ein. Nach der Partie verkündete er den Abgang von Kapitän Bernardo Silva >>>

Ein Fragezeichen steht weiterhin über der Zukunft von Pep Guardiola, der Cheftrainer hat noch ein Jahr Vertrag. Ein vorzeitiger Abschied im Sommer sei aber durchaus möglich.

Versuche als Cheftrainer scheiterten

Wie "CityXtra" berichtet, soll es hingegen bei Ex-Salzburg-Coach Lijnders zeitnah zu einer Entscheidung kommen. Der Niederländer werde eine Vertragsoption ziehen und seinen Kontrakt auf ein weiteres Jahr ausdehnen, ursprünglich war dieser bis Saisonende aufgesetzt.

Der Co-Trainer sei vom Weg des Klubs vollauf überzeugt. Davor war er jahrelang Assistent bei Liverpool. Seine Versuche als Cheftrainer bei NAC Nijmegen (2018) und FC Red Bull Salzburg (2024) endeten jeweils nach wenigen Monaten.

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