Rückkehr nach Italien: Ronaldinho vor Comeback mit 46

Ronaldinho steht vor einem sensationellen Comeback im Profi-Fußball.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, wird der ehemalige Weltklasse-Spieler kommende Saison beim Serie-C-Klub FC Ravenna auflaufen. Bei einem großen Event in Miami am 23. Juni soll der ehemalige Weltklasse-Spieler offiziell vorgestellt werden.

Möglich machen soll die Rückkehr auf den Rasen die Freundschaft mit Ignazio Cipriani. Der Unternehmer ist Präsident des Klubs aus der Emilia-Romagna in der Nähe von Bologna - und pflegt eine Freundschaft zum Brasilianer.

"Neue Farben, selbes Lächeln"

"Neue Farben, selbes Lächeln. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Ball zu tanzen und eine neue Geschichte mit Ignazio und der gesamten Cipriani-Familie zu schreiben. Fußball hat mir immer Freude bereitet und diesen Spirit möchte ich nach Ravenna bringen", wird der 46-Jährige zitiert.

Unklar ist momentan, ob sich die Auftritte rein auf Benefizspiele beschränken, oder er auch in der Liga zum Einsatz kommen wird, wie ESPN-Kommentator Leonardo Bertozzi in einem Tweet schreibt.

Außerdem soll der Gaucho Anteile am Klub erwerben.

Präsident Cipriani: "Er war mein Idol"

Dem Klub-Präsidenten ist die Vorfreude ins Gesicht geschrieben: "Ronaldinho zu verpflichten, ist absolut außergewöhnlich für den Klub. Er war mein Idol und sein Einfluss auf den Fußball geht weit über das hinaus, was er am Platz getan hat."

Für den zweifachen Ballon-d'Or-Gewinner ist es eine Rückkehr nach Italien: Nach seiner höchst erfolgreichen Zeit beim FC Barcelona hat sich der Brasilianer 2008 dem AC Milan angeschlossen, ehe er nach zweieinhalb Saisonen zurück in seine Heimat nach Brasilien wechselte.

Nach Stationen bei Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro FC (Mexiko) und Fluminense ist er 2015 ohne Verein dagestanden - seine Karriere hat der 97-fache Internationale offiziell im Jahr 2018 beendet.