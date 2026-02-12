NEWS

Ex-Coach spottet über Spurs: "Kein großer Verein!"

Mit dem Klub holte er die UEFA Europa League. Der Australier hat ein vernichtendes Urteil für den Klub. Das Motto passe nicht zum Verein.

Ex-Coach spottet über Spurs: "Kein großer Verein!" Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit Thomas Frank haben die Spurs erst kürzlich ihren Trainer entlassen. Der Däne folgte im Sommer auf Ange Postecoglou, der nach dem EL-Triumph gehen musste.

Der Australier zieht jetzt über seinen Ex-Klub her. Gegenüber "The Overlap" meint er: "Wenn man sich die Ausgaben ansieht, insbesondere ihre Gehaltsstruktur, sind sie kein großer Verein."

Zu wenig Risiko?

Insgesamt bemängelt er den sparsamen Umgang des Klubs, der Abgang von Kane sei nicht richtig kompensiert worden. "Wenn man Tottenham betritt, sieht man überall das Motto „To dare is to do“ (Wagen heißt tun). Es ist überall zu sehen. Und doch sind ihre Handlungen fast das Gegenteil davon", kritisiert der Ex-Coach mutlose Entscheidungen des Klubs.

Zum Besitzer meint er: "Ob man ihn nun mag oder nicht, man muss Daniel (Levy, Anm.) Anerkennung zollen, denn dieser Weg hat zu einem neuen Stadion und neuen Einrichtungen geführt, aber indem man einen sicheren Weg eingeschlagen hat, hat man meiner Meinung nach nicht erkannt, dass man, um tatsächlich zu gewinnen, irgendwann auch Risiken eingehen muss. Und das ist die DNA des Vereins."

Für den Australier zähle der Klub nicht mehr zu den Großen.

Mehr zum Thema

Glasner vergleicht Burnley-Pleite mit Gartenkick mit Kindern

Glasner vergleicht Burnley-Pleite mit Gartenkick mit Kindern

Premier League
1
Englischer EL-Starter vollzieht dritten Trainerwechsel der Saison

Englischer EL-Starter vollzieht dritten Trainerwechsel der Saison

Premier League
3
Fix! Danso bekommt neuen Trainer bei Spurs

Fix! Danso bekommt neuen Trainer bei Spurs

Premier League
6
Palace gibt gegen Nachzügler Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Palace gibt gegen Nachzügler Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Premier League
4
Drei Treffer in 15 Minuten! Manchester City mit klarem Erfolg

Drei Treffer in 15 Minuten! Manchester City mit klarem Erfolg

Premier League
Remis! Chelsea gibt 2-Tore-Führung aus der Hand

Remis! Chelsea gibt 2-Tore-Führung aus der Hand

Premier League
Valentino Lazaro: Muss er im Sommer Torino verlassen?

Valentino Lazaro: Muss er im Sommer Torino verlassen?

Serie A
3

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Tottenham Hotspur Ange Postecoglou