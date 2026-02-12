Ex-Coach spottet über Spurs: "Kein großer Verein!"

Mit Thomas Frank haben die Spurs erst kürzlich ihren Trainer entlassen. Der Däne folgte im Sommer auf Ange Postecoglou, der nach dem EL-Triumph gehen musste.

Der Australier zieht jetzt über seinen Ex-Klub her. Gegenüber "The Overlap" meint er: "Wenn man sich die Ausgaben ansieht, insbesondere ihre Gehaltsstruktur, sind sie kein großer Verein."

Zu wenig Risiko?

Insgesamt bemängelt er den sparsamen Umgang des Klubs, der Abgang von Kane sei nicht richtig kompensiert worden. "Wenn man Tottenham betritt, sieht man überall das Motto „To dare is to do“ (Wagen heißt tun). Es ist überall zu sehen. Und doch sind ihre Handlungen fast das Gegenteil davon", kritisiert der Ex-Coach mutlose Entscheidungen des Klubs.

Zum Besitzer meint er: "Ob man ihn nun mag oder nicht, man muss Daniel (Levy, Anm.) Anerkennung zollen, denn dieser Weg hat zu einem neuen Stadion und neuen Einrichtungen geführt, aber indem man einen sicheren Weg eingeschlagen hat, hat man meiner Meinung nach nicht erkannt, dass man, um tatsächlich zu gewinnen, irgendwann auch Risiken eingehen muss. Und das ist die DNA des Vereins."

Für den Australier zähle der Klub nicht mehr zu den Großen.