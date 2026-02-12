Oliver Glasner sorgte vergangene Saison für die Überraschung in England. Mit Crystal Palace holte der Oberösterreicher den FA Cup. Die Anstellung im Süden Londons, welche im Sommer enden wird, darf als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden.

Dabei war Glasner zu Frankfurt-Zeiten bei einem anderen Klub aus der Premier League im Gespräch. "Ich habe mit Oliver Glasner zu der Zeit gesprochen, wo wir am Ende Unay (Emery, Anm.) anstellten", verrät Ex-Aston-Villa-CEO Christian Purslow in seinem Podcast "Football Board Room".

Damals (im Spätherbst 2022) war der Oberösterreicher noch Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt, holte in der Vorsaison mit dem Klub die UEFA Europa League.

Entscheidung für Emery

"Ich habe ihn in seiner Wohnung in Frankfurt interviewt", so der damalige CEO. Vom Österreicher war er schwer beeindruckt. "Von allem. Seine Vorbereitung auf das Meeting war beeindruckend.

Den Österreich beschreibt er als sehr sympathisch. Am Ende fiel die Entscheidung aber für Unay Emery. Der Spanier führte den Klub aus dem Abstiegskampf in die UEFA Champions League. Aktuell sind die Birmighamer in der Premier League Dritter.

Glasner blieb damals bis Saisonende bei Frankfurt, wechselte im Febraur 2024 schließlich nach über einem halben Jahr ohne Klub zu Crystal Palace.