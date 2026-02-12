Neuer Danso-Coach bei den Spurs: Erste Namen kursieren

Wer wird neuer Cheftrainer bei Tottenham Hotspur?

Nach etwas mehr als einem halben Jahr musste Thomas Frank seinen Posten beim Klub von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso wieder räumen (Alle Infos >>>).

Vor allem die Ergebnissse in der Liga wurden ihm zum Verhängnis. Während die Spurs die Ligaphase in der UEFA Champions League auf Rang vier beendeten, liegt der Klub in der Premier League nur auf Rang 16.

Alter Bekannter?

Der "Telegraph" bringt nun bereits erste Nachfolgekandidaten ins Spiel. So sollen Roberto De Zerbi, der erst kürzlich bei Olympique Marseille entlassen wurde, und Ex-Trainer Maurizio Pochettino (US-Nationalteam) auf der Liste stehen. Pochetino war von 2014 bis 2019 Trainer bei den Spurs.

Mit Marco Silva (Fulham) und Andoni Iraola (Bournemouth) sollen auch zwei Trainer von Ligarivalen im Spiel sein. Sollte sich Tottenham allerdings vorerst auf eine Interimslösung einigen, könnte Co-Trainer John Heitinga das Ruder zumindest bis Sommer übernehmen, heißt es.