Ex-Salzburg-Coach wird Zweiertrainer bei niederländischem Topklub

Der Spanier übernimmt die zweite Mannschaft von Ajax. Diese befindet sich am Tabellenende.

Foto: © GEPA
Neue Aufgabe für Ex-Salzburg-Coach Oscar Garcia!

Der Spanier übernimmt nach knapp einem Jahr ohne Job die zweite Mannschaft von Ajax Amsterdam. In der niederländischen Hauptstadt unterzeichnet er einen Vertrag bis 2027.

Die Talente des Hauptstadtklubs befinden sich auf den letzten Tabellenplatz der 2. niederländischen Liga.

Doppelter Doublesieger in Salzburg

Oscar Garcia war zuletzt bis März 2025 in Mexiko bei Chivas Trainer, davor arbeitete er unter anderem bei OH Leuven (Belgien), Stade Reims (Frakreich) und Celta Vigo (Spanien).

Von 2015 bis 2017 war er Cheftrainer beim FC Red Bull Salzburg, holte mit dem Klub zweimal das Double an die Salzach.

