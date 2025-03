Luka Reischl wurde vergangenen Jänner vom FC Red Bull Salzburg zu ADO Den Haag verliehen.

In der zweiten niederländischen Liga blühte der 21-jährige Stürmer in seinen ersten Wochen so richtig auf. Vier Tore und zwei Vorlagen gelangen ihm in seinen ersten sieben Spielen.

Allerdings wurde der Lauf des ÖFB-Talents Anfang März wegen eines Schlüsselbeinbruchs gestoppt. Dennoch konnte der Salzburger in seiner kurzen Zeit in Den Haag durchaus Werbung in eigener Sache machen.

Gut möglich, dass Reischl auch über den Sommer hinaus in Den Haag bleibt. Der niederländische Zweitligist besitzt eine Kaufoption für den Österreicher. Ob diese auch gezogen wird?

Reischl "nicht abgeneigt" von Verbleib

"Der Verein hat zumindest mal ein Bild von mir. Man wird sehen, was im Sommer passiert", erklärt Reischl gegenüber "90minuten".

Er selbst kann sich einen Verbleib in Südholland jedenfalls vorstellen: "Ich fühle mich dort sehr wohl und habe auch den Fußball sehr gut gefunden. Die Liga, die Fans - das war schon eine coole Erfahrung. Ich wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt."

VIDEO: Die 300-Millionen-Elf des FC Liefering

Was wurde aus...? So schlagen sich die Salzburg-Abgänge