Am vergangenen Sonntag agierte Oscar Gloukh gegen den WAC wieder einmal als Matchwinner des FC Red Bull Salzburg. Cheftrainer Thomas Letsch zeigte sich nach der Partie begeistert, den Israeli in seinen Reihen zu haben (hier nachlesen >>>).

Dabei hätte der Offensivspieler nach einem verkorksten Herbst des Teams im Winter auch den Klub verlassen können. Die Möglichkeit in einer Topliga zu unterschreiben war gegeben. Olympique Marseille, die sich am Ende RB-Kollege Amar Dedic sicherten, klopfte laut des israelischen Mediums "Eretz Sport" an.

Vater hatte Angst

Dabei dürften Sicherheitsbedenken am Ende den Ausschlag gegeben haben.

Gloukh hat wohl befürchtet, dass er aus politischen Gründen auf viel Ablehnung in Marseille treffen würde. Sein Vater wird mit den Worten zitiert: "OM ist ein hervorragendes Team, aber die aktuelle Situation löst einige Befürchtungen aus. Ich hatte Angst, dass er dort unterschreiben würde."

So bleibt Gloukh den Mozartstädtern noch erhalten, möchte mit dem Klub in dieser Saison noch den Meisterteller an die Salzach holen.

