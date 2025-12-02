ÖFB-Flirt Wanner überzeugt auf ungewohnter Position

Paul Wanner wartet bei der PSV Eindhoven noch auf seinen Durchbruch. Insgesamt sammelte der gebürtige Vorarlberger für seinen Neo-Klub gerade einmal etwas mehr als 200 Spielminuten, zeitweise war er sogar komplett außen vor.

Doch für das Heimspiel gegen den FC Volendam wurde der 19-Jährige von Trainer Peter Bosz plötzlich in die Startelf beordert. Beim 3:0-Erfolg überzeugte das frühere Bayern-Talent auf einer für ihn ungewohnten Position im defensiven Mittelfeld.

Bosz: "Hat einen fantastischen Job gemacht"

"Als Sechser muss man absolute Sicherheit ausstrahlen. Man darf dort so gut wie nie den Ball verlieren. Am besten nie. Er hat einen fantastischen Job gemacht“, lobte Bosz seinen Neuzugang anschließend. Es war dies Wanners erster Einsatz für Eindhoven über die volle Distanz. Zuvor kam er in fünf Ligaspielen in Folge gar nicht zum Zug.

Bosz sieht den Youngster auf einem guten Weg: "Es läuft sicherlich langsamer, als er gehofft hat. Das ist aber überhaupt nicht schlimm - und er macht es übrigens hervorragend."

Nationalteam-Frage weiter offen

Zudem bremsten ihn zu Beginn noch die Nachwehen seiner Verletzung aus. "Er hat sich gut eingelebt, aber alle vergessen, dass er direkt nach seiner schweren Knöchelverletzung hier angekommen ist", betont Bosz.

Seit seinem Wechsel zur PSV Eindhoven ist es auch ruhig um die Nationalteam-Ambitionen des Youngsters geworden. Sowohl Österreich als auch Deutschland buhlen um die Gunst des 19-Jährigen. Mit starken Leistungen könnte er sogar noch auf den WM-Zug aufspringen.