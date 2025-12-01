NEWS

Türkischer Klub denkt wohl an ÖFB-Kicker

Der Österreicher ist im Sommer ablösefrei zu haben. Das weckt Interesse aus Katar und der Türkei.

ÖFB-Legionär Valentino Lazaro könnte im Sommer vor einem Vereinswechsel stehen.

Der Vertrag des 29-Jährigen läuft mit Ende der Saison aus, er könnte den FC Torino demnach ablösefrei verlassen.

Zuletzt brachten Gerüchte den Rechtsverteidiger mit einem Wechsel nach Deutschland in Verbindung (hier nachlesen >>>).

Interesse aus Katar und Türkei

Jetzt berichtet Transferinsider Rudy Galetti von starkem Interesse mehrerer Klubs. Konkret nennt er den katarischen Verein Al-Duhail und den türkischen Klubs Besiktas.

Lazaro wechselte 2022 per Leihe von Inter Mailand zu Torino, 2023 ging der Deal fix über die Bühne. Eine Verlängerung in Turin gilt nicht als ausgeschlossen. Der Österreicher soll sich aber, wie es heißt, vorerst alle Optionen offen halten.

