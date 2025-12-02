Ex-Rapidler Boyd verkündet sein Karriereende!

Terrence Boyd wird seine Karriere mit Saisonschluss beenden.

Das verkündete der 34-Jährige via Instagram. Mit den Worten "das letzte Mal war ich so nervös beim Heiratsantrag" startete der ehemalige Rapid-Stürmer seine Verabschiedung an die Fans.

Bereits seit einigen Monaten sei die Entscheidung gereift, erklärt Boyd: "Es war schon ein langer Prozess, aber ich bin sehr stolz und froh, selbst zu entscheiden, wann ich aufhöre. Körperlich wie mental ist das der richtige Zeitpunkt. Es ist hart, und trotzdem kann ich mit Stolz zurückblicken."

Europacup mit Rapid, Aufstiege mit BVB II und Kaiserslautern

Boyds Profi-Karriere startete erst so richtig in Österreich durch, als er 2012 für 200.000 Euro von Borussia Dortmund II zum SK Rapid wechselte. Zuvor stieg er mit dem BVB II in die 3. Liga auf.

In seiner Karriere lief der 14-fache US-Teamspieler nur für den Hallescher FC häufiger auf als für die Grün-Weißen. Bei Rapid erzielte er in 80 Spielen 37 Tore und kam zudem auf 11 Assists.

Darauf folgte der umstrittene 2-Millionen-Euro-Wechsel zu RB Leipzig. Über Darmstadt, Toronto und den Hallescher FC ging es zu Kaiserslautern, wo Boyd seinen zweiten Karriere-Frühling erlebte. Mit den "Roten Teufeln" feierte er den Aufstieg in die 2. Bundesliga, ehe 2024 der letzte umstrittene Wechsel - zum Rivalen Waldhof Mannheim - stattfand.

"Mal der Held, dann der Buhmann"

"Rückblickend muss man auch mal sagen. So eine Profikarriere, da ist nicht nur super Sonnenschein", sagt der 34-Jährige im Video: "Es gibt sehr viele dunkle Momente. Gerade als Stürmer hast du nur Schwankungen von Woche zu Woche. Mal bist du der Held, dann wieder der Buhmann. Es gab sehr viele Nächte, wo du nicht schlafen konntest, wo du den Kummer ertränkt hast. Da gilt ein großer Dank meiner Frau."

Auch wenn sich Boyd im fortgeschrittenen Fußball-Alter befindet, ist er in dieser Saison weiterhin Leistungsträger bei Waldhof. Die Spiele gegen Wiesbaden (1:0) und Schweinfurt (Doppelpack beim 3:2) entschied der Ex-Rapidler jeweils.

Komplett wird er sich allerdings nicht von den Mannheimern verabschieden. Seine Rolle als Jugend-Trainer wird er beim Verein weiter ausüben. Zudem übernimmt Boyd ab nächster Saison das Stürmertraining bei den Profis.