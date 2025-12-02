NEWS

Ilzer droht Abgang eines weiteren Leistungsträgers

Atlético Madrid soll ein Auge auf einen Angreifer der Kraichgauer geworfen haben. Ein Wechsel im Sommer gilt als "wahrscheinlich".

Ilzer droht Abgang eines weiteren Leistungsträgers Foto: © GETTY
Der TSG Hoffenheim droht im Sommer ein Ausverkauf.

Neben Topstürmer Fisnik Asllani, der das Interesse mehrerer namhafter Klubs auf sich gezogen hat, könnte auch Tim Lemperle den Absprung wagen.

Wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, steht der 23-jährige Offensivspieler bei Atlético Madrid hoch im Kurs. Die "Rojiblancos" sollen die Situation von Lemperle genau beobachten, ein Sommertransfer gilt als "wahrscheinlich", so Plettenberg.

Von der 2. Bundesliga über Hoffenheim in die Champions League?

Lemperle war erst im Sommer von Zweitliga-Meister Köln zur Hoffenheim gewechselt und wusste von Beginn an zu überzeugen. Mit vier Toren liegt er hinter Asllani auf Rang zwei in der internen Torschützenliste. Sein Vertrag bei den Kraichgauern läuft noch bis 2027.

Intern scheint man sich bereits jetzt auf die bevorstehenden Abgänge im Angriff vorzubereiten. Mit Alessandro Vogt vom FC St. Gallen soll Geschäftsführer Sport Andreas Schicker bereits einen Wunschkandidaten auserkoren haben.

