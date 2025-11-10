Nach Rauswurf: Übernimmt Ex-Wolfsburg-Coach einen CL-Klub?

Erst am Sonntag wurde Paul Simonis nach einer 1:2-Niederlage gegen Werder Bremen beim VfL Wolfsburg entlassen (Mehr Infos>>>), nun ist der Niederländer schon bei einem anderen Klub im Gespräch.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg vermeldet, soll sich der aktuell kriselnde, niederländische Topklub Ajax Amsterdam mit dem 40-Jährigen befassen. Dort könnte er auf John Heitinga nachfolgen, der kürzlich entlassen wurde. Simonis soll von den Verantwortlichen des Hauptstadtklubs bereits kontaktiert worden und schon im Sommer vor seinem Engagement in Deutschland Thema bei Ajax gewesen sein.

Neben Simonis wird mitunter auch Ex-United-Coach Erik ten Hag als Trainerkandidat in Amsterdam gehandelt.

Nur Platz 14 mit Wolfsburg

In Wolfsburg blieb Simonis mit seinem Team deutlich hinter den Erwartungen zurück und kassierte zuletzt drei Niederlagen in Folge. In der Tabelle liegen die "Wölfe" nur auf Rang 14, der Punkteschnitt unter dem Niederländer betrug 0,92.

In der Vorsaison sorgte der 40-Jährige mit dem niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles für Furore und gewann sensationell den Pokal. Anschließend erfolgte der Wechsel nach Niedersachsen.