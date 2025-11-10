NEWS

Hat Salzburg Abwehr-Talent aus der Serie B am Zettel?

Ein junger Franzose soll bei den Mozartstädtern am Wunschzettel stehen, es gibt aber reichlich Konkurrenz.

Vizemeister FC Red Bull Salzburg hält stet Ausschau nach jungen Talenten. Die Mozartstädter dürften jetzt einen französischen U20-Nationalspieler am Zettel haben.

Laut "Foot Mercato" denkt der österreichischen Vizemeister an Gady Beyuku vom italienischen Zweitligisten Modena FC.

Auch Juventus interessiert

Der 19-Jährige ist sowohl als Rechtsverteidiger als auch in der Abwehrzentrale einsetzbar. Die Listen an Interessenten sei dem Bericht zufolge aber lang. So sollen auch Juventus, Stuttgart, Basel, Standard Lüttich und Lorient an den Youngster denken.

Sein Marktwert beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro. Der Vertrag läuft laut "transfermarkt.at" bis Saisonende, soll aber eine beidseitige Option auf eine zweijährige Verlängerung beinhalten.

"Foot Mercato" zufolge verlange Modena drei bis fünf Millionen Euro an Ablöse für den Abwehr-Mann.

