Fix! Ajax trennt sich von Cheftrainer

Ajax Amsterdam hat sich von Cheftrainer John Heitinga getrennt!

Das gab der niederländische Topklub einen Tag nach der deutlichen 0:3-Heimpleite in der UEFA Champions League gegen Galatasaray bekannt. Heitingas Vertrag wäre ursprünglich noch bis Sommer 2027 gelaufen.

Der 41-Jährige hat das Traineramt erst im Sommer 2025 übernommen, in 15 Spielen gelangen ihm jedoch nur fünf Siege. Ajax war seine erst Station als Chefcoach, zuvor war er Co-Trainer von Arne Slot beim FC Liverpool und von David Moyes bei West Ham United.

Wer die Nachfolge antritt steht noch nicht fest, gerüchtelt wird Ex-Coach Erik ten Hag. Vorerst übernimmt der bisherige Co-Trainer Fred Grim.