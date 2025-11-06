NEWS

Fix! Ajax trennt sich von Cheftrainer

Der ehemalige Innenverteidiger ist damit seinen Job nach mehreren Monaten schon wieder los.

Ajax Amsterdam hat sich von Cheftrainer John Heitinga getrennt!

Das gab der niederländische Topklub einen Tag nach der deutlichen 0:3-Heimpleite in der UEFA Champions League gegen Galatasaray bekannt. Heitingas Vertrag wäre ursprünglich noch bis Sommer 2027 gelaufen.

Der 41-Jährige hat das Traineramt erst im Sommer 2025 übernommen, in 15 Spielen gelangen ihm jedoch nur fünf Siege. Ajax war seine erst Station als Chefcoach, zuvor war er Co-Trainer von Arne Slot beim FC Liverpool und von David Moyes bei West Ham United.

Wer die Nachfolge antritt steht noch nicht fest, gerüchtelt wird Ex-Coach Erik ten Hag. Vorerst übernimmt der bisherige Co-Trainer Fred Grim.

