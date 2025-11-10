Mainz-Fans überfallen Polizisten - Klub zeigt sich bestürzt

Für Mainz gab es am Sonntag wenig zu feiern. Die Abreise aus Frankfurt musste der Klub ohne Punkte antreten (0:1).

Weiters verärgert ist man über Fan-Vorkommnisse im Vorfeld am Mainzer Hauptbahnhof. "Am Sonntagabend ist es nach Abfahrt des Fan-Sonderzuges zum Spiel des 1. FSV Mainz 05 bei Eintracht Frankfurt am Mainzer Hauptbahnhof zu einem gravierenden Vorfall gekommen. Dabei haben Mitglieder einer Mainzer Fangruppe einen zur Begleitung der Fans eingesetzten, szenekundigen Beamten überfallen und verletzt. Die Täter konnten später von der Polizei gestellt werden", teilt der Klub via "X" mit.

Mainz 05 verurteile die Vorkommnisse aufs Schärfste und zeigt sich bestürzt.