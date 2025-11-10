Atletico Madrid hat neuen Mehrheitseigentümer

Atletico Madrid hat einen neuen Mehrheitseigentümer.

Die US-Investmentverwaltungsgesellschaft Apollo Sports Capital übernimmt über die Hälfte der Anteile der Hauptstädter. Laut spanischen Medien geht es dabei um 55 Prozent.

Für Apollo machten die bisherigen vier Hauptfunktionäre um CEO Angel Gil und Präsident Enrique Cerezo den Weg frei. Ihre Anteile wurden verkauft, sie bleiben aber im Verein.

"Die Aktionärsgruppe beabsichtigt, zusätzliches Kapital zu investieren, um die langfristigen Pläne des Vereins zu unterstützen", heißt es vom Klub. Die Übernahme soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein.