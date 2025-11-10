Wechselt ein weiterer ÖFB-Kicker zu Union Berlin?

Mit einer durchaus ansprechenden Leistung zeigte der FC Torino im Derby gegen Juventus am Samstag auf. Am torlosen Remis hatte auch ÖFB-Legionär Valentino Lazaro seinen Anteil.

Der Vertrag des Österreichers beim Zwölften der Serie A endet allerdings mit Saisonende. Das macht Lazaro für manche Klubs interessanter. Laut "Tuttosport" plane Torino zwar eine Vertragsverlängerung. Lazaro bestehe dabei allerdings auf zwei Jahre, könnte sich auch andere Klubs anhören.

Lazaro kennt Berlin

Mit Union Berlin habe sich dem Bericht zufolge bereits ein Klub nach Lazaro erkundigt. Die Stadt würde Lazaro bereits kennen. Zwischen 2018 und 2019 lief Lazaro beim Rivalen Hertha auf.

Bei Union stehen mit Christopher Trimmel und Leopold Querfeld bereits zwei Österreicher unter Vertrag, wobei bei Ersterem im Sommer das Arbeitspapier ausläuft.

Es gebe zudem für Lazaro Interesse aus der Türkei. Vereinsnamen werden dabei allerdings nicht genannt.