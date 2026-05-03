Fortuna Sittard Fortuna Sittard FOR Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam FEY
Endstand
1:2
0:0 , 1:2
  • Kaj Sierhuis
  • Tsuyoshi Watanabe
  • Givairo Read
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Trauner feiert mit Feyenoord Last-Minute-Sieg

Das Goldtor fällt erst in der 90. Minute durch Read. Feyenoord liegt damit weiter auf Rang zwei, hinter Meister PSV Eindhoven.

Trauner feiert mit Feyenoord Last-Minute-Sieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Gernot Trauner und Feyenoord Rotterdam besiegen in der 32. Runde der Eredivisie Fortuna Sittard knapp mit 2:1.

Der ÖFB-Legionär steht erneut in der Startelf und wird in der 67. Minute ausgewechselt.

Nach einer torlosen ersten Spielhälfte kann das Heimteam in Minute 51. erstmals durch Sierhuis in Führung gehen. Lange schaut es nach einem Dreipunkte-Triumph und einem Überraschungserfolg für Sittard aus.

Wende nach Platzverweis

In der 81. Minute schwächen sich die Gastgeber jedoch selbst. Gladon muss mit Rot vom Platz.

Kurz darauf (84.) trifft Watanabe zum 1:1-Ausgleich. Sittard wirkt daraufhin geschockt und kassiert wenige Minuten vor Schluss (90.) das 1:2. Somit entführen die Gäste spät drei Punkte.

In der Tabelle liegt Feyenoord weiterhin auf Rang zwei, 17 Punkte hinter Meister PSV Eindhoven. Fortuna Sittard ist 13.

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