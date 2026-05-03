Gernot Trauner und Feyenoord Rotterdam besiegen in der 32. Runde der Eredivisie Fortuna Sittard knapp mit 2:1.

Der ÖFB-Legionär steht erneut in der Startelf und wird in der 67. Minute ausgewechselt.

Nach einer torlosen ersten Spielhälfte kann das Heimteam in Minute 51. erstmals durch Sierhuis in Führung gehen. Lange schaut es nach einem Dreipunkte-Triumph und einem Überraschungserfolg für Sittard aus.

Wende nach Platzverweis

In der 81. Minute schwächen sich die Gastgeber jedoch selbst. Gladon muss mit Rot vom Platz.

Kurz darauf (84.) trifft Watanabe zum 1:1-Ausgleich. Sittard wirkt daraufhin geschockt und kassiert wenige Minuten vor Schluss (90.) das 1:2. Somit entführen die Gäste spät drei Punkte.

In der Tabelle liegt Feyenoord weiterhin auf Rang zwei, 17 Punkte hinter Meister PSV Eindhoven. Fortuna Sittard ist 13.