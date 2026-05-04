Heart of Midlothian FC Heart of Midlothian FC HOM Glasgow Rangers Glasgow Rangers RFC
Endstand
2:1
0:1 , 2:0
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Sieg im Spitzenspiel! Steinwender mit Hearts voll auf Meisterkurs

Der ÖFB-Legionär und sein Team untermauern ihre Titelambitionen mit einem Sieg im Top-Spiel gegen die Rangers.

Sieg im Spitzenspiel! Steinwender mit Hearts voll auf Meisterkurs Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Ganz wichtiger Sieg im Titelrennen für ÖFB-Legionär Michel Steinwender und Heart of Midlothian!

In der 35. Runde der schottischen Premiership feiert man einen 2:1-Heimsieg über Glasgow Rangers. Sterling bringt die Gäste zwar in Front (23.), doch die Hearts schlagen in Person von Kingsley (54.) und Shankland (71.) zurück und drehen das Spiel.

Steinwender spielt bei den Gastgebern durch und darf sich mit seinem Team weiter über die Tabellenführung freuen. Die Hearts (76 Punkte) führen weiterhin drei Punkte vor Celtic Glasgow (73). Die Rangers rangieren auf Platz drei (69).

Die Hauptstädter haben dem Vernehmen nach indes Interesse an WAC-Keeper Nikolas Polster.

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