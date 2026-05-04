Sieg im Spitzenspiel! Steinwender mit Hearts voll auf Meisterkurs

Ganz wichtiger Sieg im Titelrennen für ÖFB-Legionär Michel Steinwender und Heart of Midlothian!

In der 35. Runde der schottischen Premiership feiert man einen 2:1-Heimsieg über Glasgow Rangers. Sterling bringt die Gäste zwar in Front (23.), doch die Hearts schlagen in Person von Kingsley (54.) und Shankland (71.) zurück und drehen das Spiel.

Steinwender spielt bei den Gastgebern durch und darf sich mit seinem Team weiter über die Tabellenführung freuen. Die Hearts (76 Punkte) führen weiterhin drei Punkte vor Celtic Glasgow (73). Die Rangers rangieren auf Platz drei (69).

Die Hauptstädter haben dem Vernehmen nach indes Interesse an WAC-Keeper Nikolas Polster.