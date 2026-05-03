Pleite nach 3:0-Führung! Messi und Miami weiter ohne Heimsieg

Ein Tor und zwei Vorlagen von Lionel Messi, eine 3:0-Führung - und trotzdem hat Inter Miami seinem Klub-Besitzer David Beckham den 51. Geburtstag vermiest.

Im Florida-Duell mit Orlando City verliert Miami in der Major League Soccer 3:4 und wartet auch im vierten Anlauf auf den ersten Heimsieg im neuen Fußballstadion.

Martin Ojeda trifft dreifach für die Gäste und sorgt damit für den zwischenzeitlichen Ausgleich, Tyrese Spice erzielt in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.

Messi verbucht drei Scorerpunkte

Messi hat in der 33. Minute das 3:0 erzielt, nachdem er die beiden ersten Treffer Miamis vorbereitet.

Doch die Niederlage nach zuvor elf ungeschlagenen Partien in Serie kann der Weltmeister aus Argentinien in seinem 100. Spiel für Inter Miami nicht verhindern.

Orlando hatte vor dem Sieg gegen Miami nur zwei der vorausgehenden 15 MLS-Partien gewonnen.

Messis Tor im VIDEO: