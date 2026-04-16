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Lionel Messi kauft spanischen Fußballklub!

Der argentinische Superstar kauft einen spanischen Fünftligisten aus Katalonien.

Lionel Messi kauft spanischen Fußballklub! Foto: © getty
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Lionel Messi ist Besitzer eines Fußballklubs!

Wie am Donnerstagnachmittag bekannt wird, kauft der Argentinier den spanischen Fünftligisten UE Cornella.

"Neues Kapitel der Vereinsgeschichte"

"Die Übernahme durch Leo Messi markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Vereinsgeschichte", heißt es seitens des Vereins.

"Sie zielt darauf ab, sowohl das sportliche als auch das institutionelle Wachstum voranzutreiben, die Grundlagen des Klubs zu festigen und weiterhin in Talente zu investieren",

In fünfthöchster Spielklasse

Der Klub spielt in der "Tercera Federacion", der fünfhöchsten Spielklasse in Spanien.

In der vergangenen Saison erfolgte der Abstieg aus der vierten Liga.

Mit Jordi Alba schnürte ein Teamkollege von Messi - bei Barcelona sowie Inter Miami - in den frühen Jahren seiner Karriere die Fußballschuhe für Cornella.

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