Schalke 04 Schalke 04 SCH Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf F95
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1:0
1:0 , 0:0
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Muslic nach Aufstieg emotional: "Dieses heilige Band ist zurück"

Nach Jahren der Krise kehrt Schalke in die Bundesliga zurück. Trainer Miron Muslic spricht von einer besonderen Verbindung zu den Fans. Auch Edin Dzeko genießt den ersten Aufstieg seiner Karriere.

Muslic nach Aufstieg emotional: "Dieses heilige Band ist zurück" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga – und die Emotionen nach dem 1:0-Aufstiegssieg gegen Fortuna Düsseldorf sind gewaltig.

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Nach Jahren zwischen Abstiegsangst, Enttäuschung und Fan-Frust herrscht in Gelsenkirchen wieder pure Euphorie.

Matchwinner Kenan Karaman sorgte bereits in der 15. Minute für den entscheidenden Treffer, doch die Geschichte des Abends schreibt vor allem Trainer Miron Muslic.

Muslic: "Dieses heilige Band ist zurück"

Der Austro-Bosnier, der vor der Saison noch kritisch beäugt wurde, hat Schalke wieder auf Kurs gebracht – sportlich wie emotional.

"Ich bin sehr, sehr glücklich. Sehr, sehr zufrieden. Sehr, sehr dankbar", sagt Muslic bei "Sky" und wird dabei deutlich: "Wir haben den Schalke-Fans etwas zurückgegeben, was verloren gegangen ist – dieses heilige Band zwischen der Mannschaft und den Fans."

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Besonders nach der enttäuschenden Vorsaison, als selbst Heimspiele zur Belastung wurden, sei das keine Selbstverständlichkeit gewesen: "Nach dem Elversberg-Spiel letztes Jahr hatte man das Gefühl, dass die Arena kein Vorteil mehr ist, sondern ein zacher Rucksack."

Umso größer ist nun die Genugtuung. Muslic fühlt sich auf Schalke längst angekommen: "Vom ersten Tag an hatte ich das Gefühl, dass ich hierher passe. Hart arbeiten, ehrlich sein, immer wieder aufstehen – das ist Schalke."

Dzeko will "Erster werden"

Auch Winter-Neuzugang Edin Dzeko, der nach Verletzung rechtzeitig zum entscheidenden Spiel zurückkehrte, zeigte sich nach dem Abpfiff gelöst.

"Gut. Nicht schlecht", scherzte der Routinier über seinen ersten Aufstieg überhaupt. Der Bosnier wurde in der 69. Minute eingewechselt und erlebte den entscheidenden Schritt zurück ins Oberhaus auf dem Platz.

"Wir wollten heute mit unseren Fans feiern. Wir sind durch – das ist das Wichtigste. Aber wir wollen auch Erster werden", stellt Dzeko klar.

Vom Tiefpunkt zurück an die Spitze

Der Aufstieg ist für Schalke mehr als nur ein sportlicher Erfolg. Noch vor einem Jahr herrschte Tristesse: Platz 14, Abstiegsängste in die 3. Liga und ein zerrüttetes Verhältnis zu den eigenen Fans.

Mit gezielten Wintertransfers wie Dzeko oder ÖFB-Kicker Dejan Ljubicic sowie der klaren Handschrift von Muslic gelang jedoch die Wende. Schon die Hinrunde schloss Schalke als Tabellenführer ab, nun ist die Rückkehr in die Bundesliga perfekt.

Meistertitel im Visier

Ganz abgeschlossen ist die Saison für die "Knappen" aber noch nicht. Im Rennen um den Titel in der 2. Liga braucht Schalke aus den letzten beiden Spielen zumindest einen Punkt – sofern der SC Paderborn seine verbleibenden Partien allesamt gewinnt.

Für Muslic ist klar: "Wir gehen noch zweimal all in. Das sind wir uns selbst und den Fans schuldig."

Gefeiert wurde auf Schalke natürlich trotzdem – und vielleicht zeigt der Trainer ja doch noch sein versprochenes Talent: "Ich bin ein überragender Tänzer. Aber ich brauche was Türkisches im Hintergrund."

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