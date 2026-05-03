Der FC Schalke 04 kehrt in die Deutsche Bundesliga zurück!

Mit einem 1:0-Heimsieg am 32. Spieltag der 2. Bundesliga haben die "Königsblauen" den Aufstieg fixiert - Spielbericht >>>

Die Fans in der Veltins-Arena auf Schalke wurden extra aufgefordert, nicht den Platz zu stürmen, um keine Verletzungen zu riskieren - und die Fans hielten sich daran.

Die Mannschaft ließ es sich jedoch nicht nehmen, auf dem Platz zu feiern.

Wir haben die besten Bilder für euch gesammelt: