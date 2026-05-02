CA Osasuna CA Osasuna OSA FC Barcelona FC Barcelona FCB
Endstand
1:2
0:0 , 1:2
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Vielleicht schon letzter Schritt: Barca kurz vor dem Meistertitel

Die Katalanen gewinnen bei Osasuna knapp, die Tore fallen spät. Der Meistertitel ist damit zum Greifen nahe.

Vielleicht schon letzter Schritt: Barca kurz vor dem Meistertitel Foto: © GETTY
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Der FC Barcelona gewinnt in der 34. Runde von LaLiga bei CA Osasuna knapp mit 1:0 und steht knapp vor dem spanischen Meistertitel.

In einer Partie, der lange Zeit die großen Highlights fehlen, hat Osasuna in der ersten Halbzeit die etwas besseren Momente, vor allem Ante Budimir hat einige gute Chancen.

Die Katalanen sind spielerisch dominant, es dauert aber bis in die Schlussphase des Spiels, ehe der Ball im Netz landet. Marcus Rashford schlägt eine Flanke von der rechten Seite direkt auf den Kopf von Robert Lewandowski, der aus kurzer Distanz in der 81. Minute zur Führung trifft.

Nur fünf Minuten später erhöht Barcelona: Fermin Lopez bedient den eingewechselten Ferran Torres und der Einwechselspieler bezwingt Osasuna-Goalie Sergio Herrera mit einem Schuss durch die Beine.

Titel am Sonntag oder im "El Clasico"?

Danach übersieht die Defensive Barcas allerdings Raul Garcia im eigenen Strafraum, der ebenfalls eingewechselte Osasuna-Stürmer verkürzt mit einem Kopfball (88.).

In der achtminütigen Nachspielzeit passiert nichts mehr, Barcelona macht damit durch den Arbeitssieg einen weiteren Schritt zum LaLiga-Meistertitel.

Gewinnt am Sonntag Real Madrid bei Espanyol Barcelona nicht, wäre "Blaugrana" auf der Couch Meister. Gewinnen die Königlichen, bietet sich diese Chance nächste Woche daheim, ausgerechnet im "El Clasico", im direkten Duell mit Real Madrid.

Atletico gewinnt CL-Generalprobe

Atletico Madrid liefert unterdessen eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Halbfinale beim FC Arsenal am Dienstag ab.

Trainer Diego Simeone gönnt einigen Stammspielern eine Pause, Ademola Lookman und Julian Alvarez kommen etwa gar nicht zum Einsatz, Antoine Griezmann wird erst in der 73. Minute eingewechselt.

Trotzdem bezwingt man den FC Valencia auswärts mit 2:0, Iker Luque Sierra (74.) und Miguel Llorente (82.) besorgen die entscheidenden Tore.

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