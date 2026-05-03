Nach Aufstieg - Erfreuliche Nachrichten für Miron Muslic

Neben sportlichen News gibt es auch eine personelle Neuigkeit bei Schalke!

Nachdem der Bundesliga-Aufstieg am Samstag mit einem 1:0 gegen Düsseldorf besiegelt wurde, verkündet der Verein, dass der Vertrag von Cheftrainer Miron Muslic bis 2028 verlängert wird.

Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück! >>>

Der Österreicher ist seit Saisonbeginn Trainer bei Schalke, nun soll der Erfolgslauf in der Bundesliga weitergehen.

"Bundesliga wir kommen, gemeinsam. Auf geht’s Schalke!", wird der 43-Jährige von "Sky" nach dem Abpfiff zitiert.

Gegenüber "RTL" sagt er: "Es ist etwas Besonderes. Wir sind einfach nur glücklich und stolz, dass wir das mit so vielen Schalkern hier im Stadion und überall in Deutschland feiern dürfen."