NEWS

Nach Aufstieg - Erfreuliche Nachrichten für Miron Muslic

Die Bekanntgabe folgte nach dem 1:0-Sieg gegen Düsseldorf, der den Aufstieg fixierte.

Nach Aufstieg - Erfreuliche Nachrichten für Miron Muslic Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Neben sportlichen News gibt es auch eine personelle Neuigkeit bei Schalke!

Nachdem der Bundesliga-Aufstieg am Samstag mit einem 1:0 gegen Düsseldorf besiegelt wurde, verkündet der Verein, dass der Vertrag von Cheftrainer Miron Muslic bis 2028 verlängert wird.

Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück! >>>

Der Österreicher ist seit Saisonbeginn Trainer bei Schalke, nun soll der Erfolgslauf in der Bundesliga weitergehen.

"Bundesliga wir kommen, gemeinsam. Auf geht’s Schalke!", wird der 43-Jährige von "Sky" nach dem Abpfiff zitiert.

Gegenüber "RTL" sagt er: "Es ist etwas Besonderes. Wir sind einfach nur glücklich und stolz, dass wir das mit so vielen Schalkern hier im Stadion und überall in Deutschland feiern dürfen."

Bilder! So ausgelassen feiert Schalke den Aufstieg

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Bilder! So ausgelassen feiert Schalke den Aufstieg

Bilder! So ausgelassen feiert Schalke den Aufstieg

International
Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück!

Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück!

International
8
Nächster Aufsteiger in 2. Deutsche Bundesliga steht fest

Nächster Aufsteiger in 2. Deutsche Bundesliga steht fest

International
Schwab fixiert mit Kiel den Klassenerhalt

Schwab fixiert mit Kiel den Klassenerhalt

International
Gänsehaut auf der Alm: Bielefeld-Fans mit Mega-Choreo

Gänsehaut auf der Alm: Bielefeld-Fans mit Mega-Choreo

International
2
Baumgartner-Treffer reicht nicht - Leipzig unterliegt Leverkusen

Baumgartner-Treffer reicht nicht - Leipzig unterliegt Leverkusen

Deutsche Bundesliga
Zwei Österreicher steigen aus Deutschlands 3. Liga ab

Zwei Österreicher steigen aus Deutschlands 3. Liga ab

International

Kommentare

Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) FC Schalke 04 Miron Muslic