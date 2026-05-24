Charlotte FC Charlotte FC CHA
New England Revolution New England Revolution NEE
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
  • Idan Gorno
NEWS

MLS: David Schnegg wird ausgeschlossen

Der ÖFB-Legionär sieht beim 1:0-Heimsieg von Charlotte gegen New England Revolution Gelb-Rot.

ÖFB-Legionär David Schnegg feiert am Samstag mit seinem Verein Charlotte FC einen knappen 1:0-Heimsieg in der MLS gegen New England, muss dabei jedoch früh vom Platz.

Bereits in der 14. Minute wird Schnegg vom Schiedsrichter verwarnt. Wenig später (15.) fällt das einzige Tor des Tages: Idan Gorno trifft zur knappen Führung für Charlotte. New England tut sich vorerst schwer.

Schnegg fliegt vom Platz

Nach der Pause (57.) sieht der Österreicher nach einem Foul an Miller die zweite Gelbe Karte und fliegt damit früh vom Feld. Für Schnegg ist es die erste Rote Karte seit seinem Wechsel in die USA.

In Unterzahl kann seine Mannschaft ein Tor des Gegners verhindern und darf somit als Sieger vom Platz gehen.

Erst vergangene Woche erzielte er ein Fernschusstor für sein Team (zum Video >>>). Nun geht es für die Spieler in die WM-Pause. Schnegg gab 2023 sein Nationalteamdebüt, zuletzt stand der 27-Jährige nicht mehr im ÖFB-Kader.

David Schneggs Rote Karte im VIDEO:

Fußball Fußball International David Schnegg MLS Charlotte FC New England Revolution Major League Soccer ÖFB-Legionäre