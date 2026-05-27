Rekordtorschütze dabei: Das ist der niederländische WM-Kader

Memphis Depay, der Rekordtorschütze der Niederlande, hat sich rechtzeitig von seiner Verletzung erholt, sodass Trainer Ronald Koeman ihn in sein 26-köpfiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft im nächsten Monat aufnehmen konnte.

Depay war einer von drei Spielern, die kürzlich von Verletzungen zurückkehrten und am Mittwoch von Koeman nominiert wurden. Dies geschah trotz seiner geringen Spielzeit vor dem globalen Fußball-Highlight, das von den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgerichtet wird.

Depay, der Rekordtorschütze der Niederlande mit 55 Toren, gab am Sonntag nach seiner Genesung von einer Oberschenkelverletzung seinen ersten Einsatz seit Wochen für seinen brasilianischen Klub Corinthians.

"Ich hätte es lieber gehabt, wenn es früher passiert wäre", sagte Koeman und fügte hinzu, dass er abwarten müsse, wie fit Depay wirklich sei.

Liverpool-Star außen vor

Justin Kluivert, Sohn der niederländischen Legende Patrick Kluivert, ist ebenfalls nach einer Knieoperation wieder fit geworden und wurde zusammen mit Verteidiger Jurriën Timber nominiert. Timber gewann kürzlich die Premier League mit Arsenal, ist aber ebenfalls erst kürzlich wieder einsatzfähig. Auch Timbers Bruder Quinten wurde in den Kader berufen.

Koeman nominierte einen Debütanten – West-Ham-Flügelspieler Crysencio Summerville – und ließ überraschend Liverpools Außenverteidiger Jeremie Frimpong außen vor, da er laut Koeman oft mit Verletzungen kämpft.

Auf die Frage nach seinen Qualitäten sagte Koeman, Summerville verfüge über "Schnelligkeit, Durchsetzungsvermögen und seine Arbeit ohne Ball in der Defensive. Sehr vertrauenswürdig."

Bisher drei WM-Endspiele

Die Niederlande waren dreimal WM-Finalist, haben aber den größten Preis im internationalen Fußball noch nie gewonnen. Sie verloren 1974 gegen die damalige Bundesrepublik Deutschland, 1978 gegen Gastgeber Argentinien und 2010 gegen Spanien, als Andrés Iniesta kurz vor Schluss der Verlängerung ein Tor erzielte.

Mittelfeldspieler Xavi Simons fiel im April nach einem Kreuzbandriss in einem Spiel für Tottenham gegen Wolverhampton für das Turnier aus.

Koeman war Kapitän der Niederlande, als die Vereinigten Staaten 1994 die Weltmeisterschaft ausrichteten, bei der die Niederländer im Viertelfinale mit 3:2 gegen den späteren Champion Brasilien verloren.

Die Niederlande eröffnen ihre Gruppe F in Dallas gegen Japan, bevor sie auf Schweden und schließlich Tunesien treffen.

Der gesamte Kader der Niederlande

Torhüter: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton).

Verteidiger: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Mailand), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Micky van de Ven (Tottenham), Jurriën Timber (Arsenal).

Mittelfeldspieler: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton).

Stürmer: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Rom), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).