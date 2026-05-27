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Raphael Holzhauser wird erstmals Cheftrainer in Belgien

Der 33-Jährige war zuletzt in der Regionalliga Ost als Spieler aktiv, nun übernimmt er zum ersten Mal ein Traineramt.

Raphael Holzhauser wird erstmals Cheftrainer in Belgien Foto: © IMAGO / Ulrich Wagner
Textquelle: © LAOLA1
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Raphael Holzhauser kehrt für seinen ersten Trainerjob nach Belgien zurück.

Der 33-Jährige übernimmt den Sechstligisten KSK Beveren.

Der zweifache Nationalteamspieler stand bereits bei Beerschot VA und bei Oud-Heverlee Leuven als Spieler unter Vertrag und kennt Belgien daher bereits. In viereinhalb Jahren absolvierte er dort 80 Spiele.

Von 2025 an spielte Holzhauser in der Regionalliga beim SV Gloggnitz, der sich heuer zum Meister krönte. Ein Aufstieg ist aufgrund fehlender Zulassung nicht möglich.

Zuvor war der Innenverteidiger unter anderem für den VfB Stuttgart, die Wiener Austria oder die Grasshoppers aktiv.

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

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