Im VIDEO: Schnegg erzielt Premierentor aus der Distanz

Ex-Premier-League-Star Wilfried Zaha bringt Charlotte am Samstag in der 19. Minute in Führung, ehe Derrick Etienne auf 1:1 ausgleicht (22.). Nach Schneggs Treffer zum 2:1 (35.) macht Pep Biel im Finish noch den Deckel drauf (84./E).
Charlotte ist nun Siebenter in der Eastern Conference. Toronto hält indes bei sieben Partien ohne vollen Erfolg.
Wolf mit Remis im Derby
Minnesota United unterliegt New England Revolution am Samstag 1:2. Dominik Fitz kommt nicht zum Einsatz.
Die New York Red Bulls und der New York City FC trennen sich im Derby 1:1. Hannes Wolf wird zur Pause ausgewechselt.