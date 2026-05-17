Im VIDEO: Schnegg erzielt Premierentor aus der Distanz

Der Linksverteidiger steuert beim Sieg gegen Toronto FC das zwischenzeitliche 2:1 bei.

Charlotte FC darf sich am Samstag über einen 3:1-Heimsieg in der MLS freuen.

Damit beendet der Verein aus North Carolina eine Negativserie und holt den ersten Dreier nach fünf sieglosen Spielen.

Österreich-Legionär David Schnegg steuert den Treffer zum 2:1 per Distanzschuss bei. Für den Tiroler ist es das Premierentor für Charlotte in der MLS.

Insgesamt ist es Schneggs zweites Tor in der MLS, nachdem er bei seinem ersten MLS-Spiel überhaupt im August 2024 auf Anhieb für D.C. United traf.

Schneggs Tor im VIDEO:

Ex-Premier-League-Star Wilfried Zaha bringt Charlotte am Samstag in der 19. Minute in Führung, ehe Derrick Etienne auf 1:1 ausgleicht (22.). Nach Schneggs Treffer zum 2:1 (35.) macht Pep Biel im Finish noch den Deckel drauf (84./E).

Charlotte ist nun Siebenter in der Eastern Conference. Toronto hält indes bei sieben Partien ohne vollen Erfolg.

Wolf mit Remis im Derby

Minnesota United unterliegt New England Revolution am Samstag 1:2. Dominik Fitz kommt nicht zum Einsatz.

Die New York Red Bulls und der New York City FC trennen sich im Derby 1:1. Hannes Wolf wird zur Pause ausgewechselt.

MLS: Die Liga der ÖFB-Kapitäne

Ernst Öbster
Dominik Fitz

