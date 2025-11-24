Messi führt Inter Miami mit Gala ins MLS-Halbfinale

Lionel Messi hat Inter Miami in der MLS mit einer weiteren Gala ins Playoff-Halbfinale geführt.

Der argentinische Weltmeister war am Sonntag beim 4:0 im Viertelfinale beim FC Cincinnati mit einem Tor und drei Vorlagen der überragende Akteur auf dem Platz.

In der Runde der besten Vier bekommen es Messi und Co. mit dem New York City FC zu tun, der Philadelphia Union mit 1:0 bezwingen konnte. Für Miami ist es seit dem Premierenjahr 2020 das erste Playoff-Halbfinale der Klub-Geschichte.