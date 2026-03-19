Inter Miami CF Inter Miami CF MIA
Nashville SC Nashville SC NSC
Endstand
1:1
1:0 , 0:1
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900 Tore: Messi erreicht historischen Meilenstein

Miami muss sich dennoch aus dem Champions Cup verabschieden.

900 Tore: Messi erreicht historischen Meilenstein Foto: © GETTY
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Lionel Messi bricht weiterhin Rekorde.

Beim 1:1 im CONCACAF Champions Cup gegen Nashville SC erzielt der Argentinier in der siebten Minute die frühe Führung für sein Team Inter Miami. Der Treffer ist gleichzeitig das insgesamt 900. Tor in seiner Karriere.

Da Cristian Espinoza in der 74. Minute noch der Ausgleich für Nashville gelang, muss sich Miami dennoch aus dem Champions Cup verabschieden. Das Hinspiel in Nashville war 0:0 ausgegangen, jedoch greift in dem Bewerb die Auswärtstorregel.

Schneller als Ronaldo

Messi ist nach Cristiano Ronaldo überhaupt erst der zweite Fußballer der die 900-Tore-Marke knackt. Allerdings brauchte Messi weniger Spiele für den Meilenstein.

Während Ronaldo im September 2024 in seinem 1236. Spiel das 900. Tor erzielte, brauchte Messi nur 1142 Spiele. Ronaldo steht aktuell bei 965 Toren. Robert Lewandowski steht als drittbester aktiver Fußballer bei 690 Karrieretoren.

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Fußball - Tore in einem Kalenderjahr (91)
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