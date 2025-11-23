-
Müller erreicht mit Vancouver MLS-Halbfinale
Der ehemalige Bayern-Star verhilft den Whitecaps zum erstmaligen Halbfinal-Einzug in der Klubgeschichte. Ein anderer Star-Spieler wird zur tragischen Figur im Elfmeterschießen.
Die Vancouver Whitecaps stehen nach einem 4:3-Erfolg im Elfmeterschießen über den Los Angeles FC im Halbfinale der MLS.
Nach 90 Minuten steht es 2:2, wobei die Kanadier zur Pause bereits mit 2:0 in Führung liegen. Thomas Müller ist am zweiten Treffer beteiligt, als Mathias Laborda nach einem Eckball trifft.
Vor dem Ende der regulären Spielzeit wird der 36-Jährige ausgewechselt. Die dramatische Schlussphase und das Elfmeterschießen sieht Müller nur noch von der Bank aus.
Son als tragische Figur
Ein anderer ehemaliger Topstar wird noch zum tragischen Helden: Heung-min Son schießt Los Angeles mit einem Doppelpack noch in die Verlängerung. Per direktem Freistoß erzielt der Ex-Tottenham-Akteur das 2:2 (90.+5). Kurz zuvor sieht Vancouvers Tristan Blackmon Gelb-Rot.
Im Elfmeterschießen vergibt Son seinen Versuch und die Whitecaps dürfen jubeln.