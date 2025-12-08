Slot über Salah: "Weiß nicht, ob er wieder für Liverpool spielt"

Liverpool-Trainer Arne Slot hat auf die Situation um Mohamed Salah reagiert. Der Ägypter steht nach seiner öffentlichen Kritik nicht im Champions-League-Kader der "Reds".

Slot machte deutlich, dass seine Zukunft im Verein offen ist: "Ich weiß nicht, ob er jemals wieder für Liverpool spielen wird.“

Zu den jüngsten Aussagen des Stürmers, er sei "vor den Bus geworfen" worden, sagte Slot, er könne nicht einschätzen, auf wen Salah sich beziehe: "Ich weiß nicht genau, was er damit meint – also fragt Salah."

Slot betonte, die einzige Kommunikation mit Salah sei die Mitteilung gewesen, dass er nicht mit der Mannschaft reisen werde. Von einem zerrütteten Verhältnis will der Trainer jedoch nichts wissen: "So fühlt es sich für mich nicht an, aber er hat das Recht, sich zu fühlen, wie er sich fühlt. Mich haben seine Aussagen nach dem Spiel überrascht."