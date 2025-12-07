NEWS

Messi jubelt gegen Müller! Inter Miami gewinnt erstmals MLS-Cup

Messi gewinnt seinen 47. Profi-Titel. Diesen aber zum ersten Mal.

Inter Miami gewinnt das MLS-Finale mit 3:1 gegen die Vancouver Whitecaps und holt damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den MLS Cup.

Das Team um Lionel Messi startet stark in die Partie und geht bereits in der 8. Minute durch ein Eigentor von Ocampo in Führung.

Vancouver reagiert mit zunehmendem Druck, nutzt jedoch mehrere gute Gelegenheiten nicht.

Nach dem Seitenwechsel erhöht Vancouver mit Thomas Müller weiter den Druck. In der 60. Minute ist es dann soweit: Ali Ahmed erzielt den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich.

Miami schlägt zurück

Nur eine Minute später haben die Whitecaps Pech, als Sabbi mit einem Schuss gleich zweimal die Innenstange trifft.

Miami findet anschließend zurück ins Spiel: Messi erobert den Ball, setzt Rodrigo De Paul in Szene, der zur erneuten Führung einschiebt.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgt Allende dann für die Entscheidung – erneut nach Vorlage von Messi.

Für Sergio Busquets und Jordi Alba ist es ein besonderer Abend: Die langjährigen Barcelona- und Spanien-Legenden bestreiten ihr letztes Spiel für Inter Miami, da ihre Verträge nicht verlängert werden.

