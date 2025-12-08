NEWS

Bald bei Top-Klub? Er ist der Top-Scorer Europas

Nicht Haaland oder Mbappé sind aktuell Top-Scorer Europas, sondern ein Stürmer von Feyenoord Rotterdam.

Bald bei Top-Klub? Er ist der Top-Scorer Europas Foto: © GETTY
Ayase Ueda ist derzeit Europas bester Torschütze über die sechs Top-Ligen hinweg. Der Stürmer von Feyenoord hat in dieser Eredivisie-Saison bereits 18 Treffer erzielt.

Das sind mehr Liga.Tore als Stars wie Harry Kane (17), Kylian Mbappé (16) und Erling Haaland (15).

Wenn der 27-jährige Japaner weiterhin so trifft, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis ein Top-Klub anklopft.

