Nationen-Wechsler: Untreue auf Nationalteam-Ebene

Es ist nichts Unübliches geworden, dass nationale Verbände um Fußball-Talente, die für mehrere Nationen einsatzberechtigt wären, streiten.

Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka konnte der ÖFB zwei Talente für Österreich gewinnen.

Es ist auch nichts Neues, dass Spieler Einsätze für die U-Nationalteams mehrerer Länder in der Vita stehen haben. In Stein gemeißelt wird der Verband erst beim Übergang in den A-Nationalteam-Bereich - oder doch nicht?

Wir haben für euch nämlich einige berühmte Spieler gesammelt, die für mehr als eine Nation A-Nationalteam-Länderspiele gesammelt haben.