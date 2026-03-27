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Sechs Mal in Folge sieglos: Struber bei Bristol entlassen

Bristol City trennt sich nach nicht einmal neun Monaten von Trainer Gerhard Struber. Auf den Österreicher folgt eine englische Trainer-Legende als Feuerwehrmann.

Sechs Mal in Folge sieglos: Struber bei Bristol entlassen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Das Kapitel Gerhard Struber bei Bristol City ist vorzeitig zu Ende gegangen.

Wie der EFL-Championship-Klub am Freitag bekannt gibt, sind Coach Gerhard Struber und Co-Trainer Bernd Eibler mit sofortiger Wirkung freigestellt worden.

Die "Robins" reagieren damit auf den Negativlauf der vergangenen Wochen. Inklusive FA Cup, wo Bristol in der Verlängerung gegen Port Vale verloren hat, ist man zuletzt sechs Mal in Folge ohne Sieg geblieben.

In der Liga ist man von Platz acht Ende Februar auf den 16. Rang abgestürzt.

Hodgson als Feuerwehrmann

"Die jüngsten Leistungen des Klubs haben nicht den Erwartungen entsprochen", heißt es in einer Presseaussendung.

Der Vorstandsvorsitzende Charlie Boss bedankt sich beim österreichischen Trainer-Team: "Ich möchte Gerhard und Bernd für ihre harte Arbeit über die vergangenen neun Monate Danken und wünsche ihnen alles Gute."

Der Nachfolger Strubers steht bereits fest: Ex-Liverpool-Trainer Roy Hodgson springt bis Saisonende als Feuerwehrmann ein. In der Zwischenzeit sucht Bristol nach einer Dauerlösung ab dem Sommer.

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