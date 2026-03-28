ÖFB-Gegner Argentinien müht sich gegen Underdog Mauretanien ab

Argentinien gewinnt am Freitag in Buenos Aires seinen WM-Test gegen Mauretanien - das mit 2:1 aber nicht besonders deutlich.

Richtig gefährdet ist der Sieg dennoch nie, nachdem Enzo Fernandez (17.) und Nico Paz per Freistoß (32.) noch in der ersten Halbzeit auf 2:0 für den amtierenden Weltmeister stellen.

Zur Pause nimmt Argentinien-Nationaltrainer Lionel Scaloni einige Wechsel vor, bringt unter anderem Lionel Messi in die Partie, danach kann die Albiceleste jedoch keine weiteren Treffer mehr nachlegen.

Stattdessen macht der afrikanische Gegner das Spiel in der Nachspielzeit nochmal ganz kurz spannend, indem Jordan Lefort (90+4.) auf 1:2 verkürzt. Am Ende bleibt es aber beim knappen Sieg für Argentinien.

Am 1. April testet Argentinien ein weiteres Mal gegen einen afrikanischen Verband, nämlich Sambia.

Algerien und Jordanien testeten am Freitag ebenfalls >>>