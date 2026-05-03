Serie gerissen - Ludogorez von Lewski Sofia als Meister abgelöst

Die Serie von 14 Meistertiteln in Folge von Ludogorez Rasgrad ist gerissen!

Seit Samstagabend steht fest: Der neue bulgarische Meister heißt Lewski Sofia. Das Team gewann 1:0 gegen ZSKA 1948 Sofia und darf somit bereits vier Spiele vor Ende der Saison über den Triumph jubeln.

Der Verein hielt in einer europäischen Liga die längste aktive Meistertitelserie aufrecht. Der erste Erfolg gelang dem Verein in der Saison 2011/12.

Ebenfalls 14 Titel in Serie feierten nur Skonto Riga (Lettland/1991–2004) und Lincoln Red Imps (Gibraltar/2003–2016).