Fuchs rettet Newport – Klassenerhalt trotz Zittern fix

Großer Erfolg für Christian Fuchs!

Der ehemalige ÖFB-Kapitän hält Newport County in der viertklassigen EFL League Two und verhindert damit den Absturz in den Amateurbereich.

Als Fuchs den Klub Ende November übernahm, lag Newport mit nur elf Punkten nach 17 Spieltagen am Tabellenende. In der Folge stabilisierte der 40-Jährige die Mannschaft und holte aus den restlichen 30 Spielen starke 32 Punkte.

Spannender Sieg zum Abschluss

Am letzten Spieltag liefert Newport nochmals große Spannung: Beim Auswärtsspiel gegen Barrow drehen die "Exiles" einen frühen Rückstand in einen 2:1-Erfolg.

Thomas Davies (76.) und Bobby Kamwa (83.) treffen spät für Newport. Zuvor hält Keeper Jordan Wright beim Stand von 0:1 einen Elfmeter und hält sein Team im Spiel.

Schützenhilfe macht Klassenerhalt perfekt

Der Sieg sorgt letztlich für klare Verhältnisse – zwingend notwendig wäre er jedoch nicht gewesen. Konkurrent Harrogate Town verliert parallel sein Heimspiel gegen den Barnet FC mit 1:2 und bleibt damit ohnehin hinter Newport.

Damit ist der Klassenerhalt für das Team von Fuchs am letzten Spieltag fixiert.

"Fühlt sich an wie ein Titel"

Für Fuchs ist es der erste große Erfolg als Trainer. "Es fühlt sich an, als hätten wir die Liga gewonnen. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper", zeigt sich der Österreicher emotional.

Nach schwierigen Monaten und einer beeindruckenden Aufholjagd bleibt Newport im Profifußball – ein Meilenstein für den Ex-Teamkapitän, der 2016 mit Leicester City englischer Meister wurde.

Der Siegestreffer von Newport County im Video: