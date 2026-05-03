ÖFB-Hoffnung Mandey feiert Championship-Debüt

Großer Schritt für Souleyman Mandey: Der 20-jährige ÖFB-U21-Teamspieler feiert am letzten Spieltag der EFL Championship sein Profidebüt für West Bromwich Albion.

Beim Auswärtsspiel gegen Sheffield Wednesday wird der offensive Mittelfeldspieler von Trainer James Morrison in der 89. Minute eingewechselt und kommt so zu seinen ersten Einsatzminuten im Profibereich.

Starke Leistungen im Nachwuchs

Mandey spielte in dieser Saison hauptsächlich für die zweite Mannschaft der "Baggies" in der Premier League 2. Dort machte der Wiener mit konstant starken Leistungen auf sich aufmerksam.

In den letzten fünf Spielen scorte er gleich fünfmal, insgesamt stehen zehn Tore und drei Assists zu Buche – eine Bilanz, die ihm nun die Chance im Profiteam einbrachte.

Auch im ÖFB-U21-Team angekommen

Auch im Nationalteam ging es zuletzt nach oben: Für den März-Lehrgang wurde Mandey von Peter Perchtold erstmals in die U21-Auswahl einberufen.

Beim 2:1-Sieg gegen Belarus feierte er sein Debüt und wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Perspektive bei den Profis

Mandey ist über die laufende Saison hinaus an West Bromwich gebunden und durfte bereits regelmäßig mit der Kampfmannschaft trainieren. Sein Debüt könnte nun ein erster Fingerzeig für eine größere Rolle in der kommenden Spielzeit sein.