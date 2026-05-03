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Schicker verlängert mit Klub-Ikone

Die TSG Hoffenheim bindet ihren Rekordtorschützen Andrej Kramaric weiter an den Verein. Der kroatische Nationalspieler verlängert beim Klub von Trainer Christian Ilzer.

Schicker verlängert mit Klub-Ikone Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die TSG Hoffenheim setzt weiterhin auf ihre Identifikationsfigur: Andrej Kramaric hat seinen Vertrag beim Bundesligisten verlängert.

Die Verkündung erfolgte unter großem Applaus der Fans in der PreZero Arena vor dem Top-Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag.

Rekordspieler und Lebensversicherung

Der 34-jährige Kroate spielt bereits seit 2016 für die Hoffenheimer und hat sich in dieser Zeit zur absoluten Klub-Ikone entwickelt.

In bislang 359 Pflichtspielen erzielte Kramaric beeindruckende 158 Tore und lieferte zudem 73 Assists. Damit ist er mit großem Abstand der Rekordtorschütze der Vereinsgeschichte – weit vor Sejad Salihovic (67 Tore).

Nur Oliver Baumann kommt auf noch mehr Einsätze für die TSG. Auch in dieser Saison ist Kramaric mit starken Leistungen ein entscheidender Faktor im Offensivspiel der Kraichgauer.

Wichtiger Baustein für Ilzer-Team

Unter dem österreichischen Trainer Christian Ilzer bleibt der Routinier und Teamkollege von ÖFB-Kicker Alexander Prass damit eine zentrale Stütze. Angaben zur Vertragslaufzeit machte der Klub nicht.

Sportchef Andreas Schicker lobt Kramaric als "Gesicht des Klubs" und hebt dessen Bedeutung für die Entwicklung der vergangenen Jahre hervor.

Auch der Angreifer selbst zeigt sich emotional: Hoffenheim sei längst zu seiner "zweiten Heimat" geworden.

Champions League im Visier

Sportlich befindet sich die TSG weiterhin auf Erfolgskurs. Zwei Spieltage vor Schluss rangiert Hoffenheim auf Platz sechs der deutschen Bundesliga und kämpft noch um die Qualifikation für die UEFA Champions League.

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