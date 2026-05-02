Schalke 04 Schalke 04 SCH Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf F95
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
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Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück!

Miron Muslic und Dejan Ljubicic dürfen jubeln: Mit einem Arbeitssieg gegen Fortuna Düsseldorf ist der Erfolg amtlich.

Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück! Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Schalke 04 setzt sich am 32. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga knapp mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf durch und fixiert damit den Aufstieg in die deutsche Bundesliga.

Bereits in der 15. Minute trifft Karaman zum 1:0 für die Hausherren. Kurz danach (19.) rettet die Stange die Gäste vor einem höheren Rückstand.

Generell verteidigt Schalke sicher, Fortuna kommt kaum zu guten Möglichkeiten, offensiv ist es jedoch in Hälfte eins noch keine Glanztat. Somit bleibt es beim 1:0-Pausenstand.

In der zweiten Spielhälfte haben die Gäste die erste Möglichkeit durch Appelkamp (60.), doch Karius kann den Ausgleich verhindern. Nur zwei Minuten später spielt sich ein ähnliches Szenario auf der Gegenseite ab. Diesmal ist Kastenmeier gegen Karaman zur Stelle.

Karaman scheitert am Doppelpack

Mittlerweile gibt es Möglichkeiten auf beiden Seiten. Raimund vergibt in der 70. Minute knapp, ehe die Schlussminuten wieder ruhiger verlaufen. Karaman hat das 2:0 am Fuß (89.), scheitert jedoch am Torhüter.

Somit bleibt es beim knappen 1:0-Sieg des Heimteams, was zugleich den Aufstieg für ÖFB-Legionär Ljubicic, der bis zur 69. Minute am Feld steht, und Schalke bedeutet. Zuletzt war das Team 2023 in der höchsten Spielklasse vertreten.

Fortuna Düsseldorf liegt auf Rang 15, einen Punkt vor dem 1. FC Magdeburg, der auf dem Relegations-Playoff-Rang liegt.

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