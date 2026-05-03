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Ed Sheeran feiert mit Ipswich den Premier-League-Aufstieg

Pop-Star Ed Sheeran lässt sich den Aufstieg seines Herzensklubs nicht entgehen und jubelt gemeinsam mit den Spielern in der Kabine.

Ed Sheeran feiert mit Ipswich den Premier-League-Aufstieg Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Große Emotionen bei Ipswich Town! Nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen die Queens Park Rangers und dem damit fixierten Aufstieg in die Premier League kannte der Jubel keine Grenzen.

Mittendrin statt nur dabei: Pop-Superstar Ed Sheeran.

Der bekennende Ipswich-Fan ließ es sich nicht nehmen, den historischen Moment hautnah mitzuerleben und feierte gemeinsam mit der Mannschaft ausgelassen in der Kabine.

Edelfan und Investor

Sheeran ist längst mehr als nur prominenter Unterstützer. Seit 2024 hält der britische Musiker rund 1,4 Prozent der Klubanteile und ist damit auch offiziell Teil des Vereins.

Seine enge Verbindung zu Ipswich Town zeigt sich immer wieder bei Spielen und rund um den Klub.

Rückkehr ins Oberhaus

Mit dem Sieg über die Queens Park Rangers fixiert Ipswich nach nur einem Jahr in der EFL Championship die Rückkehr ins englische Fußball-Oberhaus.

Gemeinsam mit Spitzenreiter Coventry City steigt der Traditionsklub in die Premier League auf.

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