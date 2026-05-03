Ed Sheeran feiert mit Ipswich den Premier-League-Aufstieg

Große Emotionen bei Ipswich Town! Nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen die Queens Park Rangers und dem damit fixierten Aufstieg in die Premier League kannte der Jubel keine Grenzen.

Mittendrin statt nur dabei: Pop-Superstar Ed Sheeran.

Der bekennende Ipswich-Fan ließ es sich nicht nehmen, den historischen Moment hautnah mitzuerleben und feierte gemeinsam mit der Mannschaft ausgelassen in der Kabine.