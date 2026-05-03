Ed Sheeran feiert mit Ipswich den Premier-League-Aufstieg

The A Team. 🥲 pic.twitter.com/4vPeLpW1tK— Ipswich Town (@IpswichTown) May 2, 2026
Edelfan und Investor
Sheeran ist längst mehr als nur prominenter Unterstützer. Seit 2024 hält der britische Musiker rund 1,4 Prozent der Klubanteile und ist damit auch offiziell Teil des Vereins.
Seine enge Verbindung zu Ipswich Town zeigt sich immer wieder bei Spielen und rund um den Klub.
Rückkehr ins Oberhaus
Mit dem Sieg über die Queens Park Rangers fixiert Ipswich nach nur einem Jahr in der EFL Championship die Rückkehr ins englische Fußball-Oberhaus.
Gemeinsam mit Spitzenreiter Coventry City steigt der Traditionsklub in die Premier League auf.
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