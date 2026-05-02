Ex-ÖFB-Teamspieler Kevin Wimmer feiert Meistertitel

Kevin Wimmer darf sich dreifacher slowakischer Fußball-Meister nennen.

Der Klub des Verteidigers, Slovan Bratislava, fixiert den achten Titel in Serie mit einem 1:0 am Samstag gegen Verfolger Dunajska Streda.

Wimmer kam im Frühjahr über die Rolle als Ergänzungsspieler nicht mehr hinaus. Der 33-jährige Innenverteidiger, der neun Mal für das ÖFB-Nationalteam auflaufen durfte, kam gegen Dunajska Streda nicht zum Einsatz.

Auch ÖFB-Legionär Andreas Gruber sitzt bei Dunajska Streda am Samstag nur auf der Bank.

Slovan dürfte mit dem Meistertitel in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation einsteigen.